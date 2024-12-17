Латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве

Сообщается также, что рядом с телом был найден телефон, в котором, по предварительным данным, было последнее пожелание перед смертью. Также СМИ пишут, что на заставке телефона были номер Анны Седоковой и просьба ей позвонить.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году. Об их романе стало известно годом ранее, когда баскетболист еще был в браке с Санной Тиммой. У пары есть общий сын. Осенью 2024-го Анна объявила о прекращении отношений и подала прошение о разводе. 9 декабря их брак был официально расторгнут. Тимма пытался сохранить семью, он прилетел из Америки в Москву, где продолжал жить последние месяцы. Что стало причиной разрыва, неизвестно.