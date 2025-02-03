Канье Уэст и полностью обнаженная Бьянка Цензори на красной дорожке Grammy спровоцировали скандал

„Канье пытается превратить Бьянку в радикализированную версию Ким, — рассказывали друзья модели в 2023 году, когда у пары начались отношения. - Но разница в том, что когда Ким была с Канье, его уважали в мире моды. С тех пор он утратил это уважение“.

C самого начала их знакомства эти отношения вызывают серьезную обеспокоенность у ближайшего окружения Бьянки, которое настаивает на том, что такое поведение (появление практически голой на публичных мероприятиях) для нее не характерно, скорее это результат влияния Канье. „Бьянка запуталась, и друзья пытаются спасти ее, но никто не может из-за преград, которые Канье воздвиг вокруг нее. Все крайне обеспокоены. Это не она. Она невероятно откровенный и живой человек, который никогда не держит рот закрытым. Но сейчас у нее никого нет, и это страшно“.