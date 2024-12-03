Камбербэтч прочитает книгу Навального "Патриот" в эфире Би-би-си

О том, что записи и воспоминания Навального, умершего в российской колонии в феврале, будут изданы отдельной книгой, впервые рассказала в апреле вдова политика Юлия Навальная. По её словам, Алексей Навальный начал писать книгу вскоре после отравления в 2020 году. В мемуарах Навальный размышляет о решении вернуться в Россию, осознании, что он может погибнуть в заключении. „Остальную часть жизни я проведу в тюрьме и умру здесь“, – написал политик за два года до смерти в колонии.