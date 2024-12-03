Камбербэтч прочитает книгу Навального "Патриот" в эфире Би-би-си

В марте этого года в рамках проекта Letters Live в лондонском Альберт-холле Камбербэтч читал одно из последних писем Навального, которое российский оппозиционный политик написал к третьей годовщине своего возвращения в Россию и за месяц до своей гибели в колонии. „Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них. И если надо, пойти на какие-то жертвы“, – писал Навальный.
В апреле 2023 года Камбербэтч вместе с другими знаменитостями подписал письмо Владимиру Путину с требованием освободить Навального. В 2021 году актёр был среди подписантов обращения к Путину с просьбой обеспечить медицинскую помощь Навальному в колонии.
Книга воспоминаний Алексея Навального „Патриот“ вышла в свет 22 октября. Она издана на 26 языках, в том числе и на русском, и поступила в продажу в 36 странах мира.
О том, что записи и воспоминания Навального, умершего в российской колонии в феврале, будут изданы отдельной книгой, впервые рассказала в апреле вдова политика Юлия Навальная. По её словам, Алексей Навальный начал писать книгу вскоре после отравления в 2020 году. В мемуарах Навальный размышляет о решении вернуться в Россию, осознании, что он может погибнуть в заключении. „Остальную часть жизни я проведу в тюрьме и умру здесь“, – написал политик за два года до смерти в колонии.