Историк моды Александр Васильев: моя коллекция достанется Литве

– Сейчас мой главный театральный проект – это восстановление балета „Щелкучик“ на сцене Рижской национальной оперы. Дело в том, что я оформил этот балет в Риге в 1999 году в стиле „сецессион“. За эти 25 лет спектакль сильно пообветшал, ему требуется реновация. И театр вновь обратился ко мне.

Я им сказал: „Вам не кажется, что в нынешней геополитической ситуации вам лучше взять латвийского дизайнера?“ Знаете, что мне ответили? „Вы так прекрасно оформили наш спектакль 25 лет назад, что он стал бестселлером, все билеты выкупаются моментально. Мы не хотим рисковать и кардинально менять декорации и костюмы, потому что, возможно, тогда зритель не придет“. Ну что же, я счастлив этим заняться. Считаю, это большой победой – и эмиграции, и той культуры, которую я представляю.