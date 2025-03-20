Группа AIGEL выступит в Вильнюсе: уникальный электронный дуэт

Группа AIGEL была основана в 2016 году Айгель Гайсиной (Казань) и Ильёй Барамия (Санкт-Петербург). После 2022 года музыканты уехали из России: Айгель сейчас живёт в Берлине, а Илья — в Черногории. Несмотря на запрет в РФ, их творчество продолжает находить отклик по всему миру, а хиты звучат на русском, татарском и английском языках.