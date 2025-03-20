2025.03.20 12:10

Группа AIGEL выступит в Вильнюсе: уникальный электронный дуэт

 
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AIGEL
AIGEL
ФОТО: Delfi

23 марта в Вильнюсе состоится большой сольный концерт группы AIGEL — уникального электронного дуэта, смешивающего инди-поп, хип-хоп, трип-хоп и психоделику. Коллектив, известный своими глубокими текстами и необычными видеоклипами, возвращается с новым материалом и полным погружением в атмосферу звука и эмоций.

Группа AIGEL была основана в 2016 году Айгель Гайсиной (Казань) и Ильёй Барамия (Санкт-Петербург). После 2022 года музыканты уехали из России: Айгель сейчас живёт в Берлине, а Илья — в Черногории. Несмотря на запрет в РФ, их творчество продолжает находить отклик по всему миру, а хиты звучат на русском, татарском и английском языках.

Мировой успех „Пыяла“ и новый альбом

В 2023 году AIGEL взорвали мировые чарты с песней „Пыяла“ на татарском языке, которая возглавила мировой чарт Shazam и вошла в топ Apple Music и Spotify в 10 странах. Клип на нее собрал 54 миллиона просмотров за 4 месяца, а сам трек стал культурным феноменом. Его переводили на десятки языков, а представители коренных народов адаптировали текст, подчеркнув проблему исчезающих языков.

С 2017 по 2024 год группа выпустила более 30 релизов и 5 полноформатных альбомов. Весной 2025 года AIGEL отправляются в мировой тур по 30 городам Европы и Америки. В новом альбоме появятся песни на немецком языке, а на концертах можно будет приобрести эксклюзивный мерч: винилы и кулоны, созданные специально для тура.

Концерт AIGEL в Вильнюсе

📍 Дата: 23 марта

📍 Место: Mello (Geležinkelio g. 6, Vilnius)

📍 Начало: 20:00

Билеты по ссылке.

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