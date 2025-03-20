Группа AIGEL выступит в Вильнюсе: уникальный электронный дуэт

Группа AIGEL была основана в 2016 году Айгель Гайсиной (Казань) и Ильёй Барамия (Санкт-Петербург). После 2022 года музыканты уехали из России: Айгель сейчас живёт в Берлине, а Илья — в Черногории. Несмотря на запрет в РФ, их творчество продолжает находить отклик по всему миру, а хиты звучат на русском, татарском и английском языках.
Мировой успех „Пыяла“ и новый альбом
В 2023 году AIGEL взорвали мировые чарты с песней „Пыяла“ на татарском языке, которая возглавила мировой чарт Shazam и вошла в топ Apple Music и Spotify в 10 странах. Клип на нее собрал 54 миллиона просмотров за 4 месяца, а сам трек стал культурным феноменом. Его переводили на десятки языков, а представители коренных народов адаптировали текст, подчеркнув проблему исчезающих языков.
С 2017 по 2024 год группа выпустила более 30 релизов и 5 полноформатных альбомов. Весной 2025 года AIGEL отправляются в мировой тур по 30 городам Европы и Америки. В новом альбоме появятся песни на немецком языке, а на концертах можно будет приобрести эксклюзивный мерч: винилы и кулоны, созданные специально для тура.
Билеты по ссылке.