Голливудская актриса Мерил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака

В интервью Vogue в 2022 году Мерил Стрип скрыла тот факт, что ее брака в традиционном понимании этого слова больше не существует. На вопрос о секрете их долгой совместной жизни, Стрип ответила: "Добрая воля и немного смирения. А еще важно время от времени помолчать". По ее словам, не существует никакого плана действий по созданию семьи: это всегда переговоры. Актриса также призналась, что у нее есть естественная огромная потребность работать и жить в любви. Она не может себе представить, как можно отказаться от одного ради другого.