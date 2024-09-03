ФОТО: Сальма Хайек устроила бикини-спам в честь своего 58-летия

Актриса назвала пост в Instagram „праздничным бикини-спамом“. При этом, как отметила Хайек, среди фотографий нет ни одной старой - все сделаны в настоящее время.

Судя по Instagram Сальмы, лето она провела очень хорошо - путешествовала на яхте, много купалась и загорала. Она отметилась на Ибице и в Сен-Тропе, побывала на Олимпиаде и в Париже и на Уимблдонском турнире, посетила торжественный ужин в Елисейском дворце, сходила на концерт Тейлор Свифт и презентацию рекламной кампании нового аромата Gucci Flora Gorgeous Orchid. Есть чему позавидовать.