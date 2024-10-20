ФОТО. Ангелы Victoria’s Secret снова на подиуме. Чем недовольны критики?

Ежегодное шоу Victoria’s Secret проводилось с 1995 по 2018 год, когда его создатели были вынуждены взять перерыв: рейтинги трансляции упали втрое, а в адрес владельцев марки регулярно раздавались обвинения в сексизме, несоответствии духу времени и недостаточно репрезентативной выборке моделей.

Отец-основатель модного показа Эдвард Разек не скрывал своих взглядов, которые в какой-то момент перестали укладываться в рамки политкорректности.

„“А не вывести ли вам на подиум транссексуалов?“ Нет, я думаю, не стоит, — отвечал Разек своим критикам в интервью 2018 года. — Почему нет? Потому что наш показ — это фантазия. Это развлекательное шоу продолжительностью 42 минуты. Вот что это такое“.