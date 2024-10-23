Это был приказ Кремля: "Валите быстренько отседова". Лайма Вайкуле рассказала об уходе из Юрмалы фестиваля "Новая волна"

„У каждого человека есть репутация. Вот вы когда-нибудь в жизни видели, чтобы я соврала? А разве я когда-нибудь кому-нибудь желала плохого? Я хочу вам сказать, что то, что сейчас происходит, это ненормально. Вы не можете верить в то, что нападение на Украину – это из-за НАТО или потому, что иначе бы украинцы напали бы на вас, поверьте мне“, — заявила Вайкуле в интервью.