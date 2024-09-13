Джон Бон Джови отговорил женщину прыгать с моста во время съемок клипа

Полицейский департамент Нэшвилла опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором видно, что музыкант и его команда находятся на городском пешеходном мосту Джона Сейгенталера. В кадре видна женщина, которая стоит за ограждением на краю моста и держится за перила.
К ней подходит Бон Джови и еще одна женщина, они разговаривают и, судя по кадрам, пытаются успокоить ее, после чего вдвоем помогают перебраться через ограждение на пешеходную часть. После этого музыкант и другие люди уводят женщину с моста.
„Выражаю благодарность Джону Бон Джови и его команде за помощь женщине на мосту Джона Сейгенталера во вторник вечером. Бон Джови помог убедить ее отойти от края моста над рекой Камберленд в безопасное место. Все мы должны помогать друг другу в обеспечении безопасности“, — написал в соцсети X шеф местной полиции Джон Дрейк.
Видео изначально было выложено на YouTube, но видеохостинг удалил его „за нарушение правил сообщества“. Его переопубликовали американские СМИ.
Как сообщает издание Page Six, группа снимала на мосту видеоклип на песню People’s House.
По словам источника издания, Бон Джови проходил тренинг по взаимодействию с людьми в кризисных ситуациях.
Он сказал, что музыкант не будет делать заявлений по поводу произошедшего „из уважения к частному лицу, которое находилось в сложном и уязвимом положении“.