2025.02.10 12:57

Дональд Трамп передумал депортировать принца Гарри: "Ему достаточно проблем с женой. Она ужасна"

 
rus.DELFI.lv
Meghan Markle ir princas Harry
Meghan Markle ir princas Harry
ФОТО: Jennifer Gauthier | Scanpix

Принц Гарри может вздохнуть свободно, поскольку президент США Дональд Трамп передумал высылать его из страны.

Иммиграционный статус Гарри является предметом судебного разбирательства из-за информации, которую он, возможно, скрыл при получении визы. Речь идет о признании Гарри, сделанном в его автобиографии „Запасной“, в употреблении наркотиков в юные годы, что могло быть причиной отказа во въезде в США.

Об этом несколько месяцев назад громко заявлял тогда еще кандидат в президенты Дональд Трамп. Однако теперь, как он заявил изданию The New York Post, он не заинтересован в высылке Гарри из страны. „Я оставлю его в покое, — сказал Трамп. - У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна“.

Он также высказался о старшем брате Гарри: „Я думаю, что Уильям — замечательный молодой человек“.

Нельзя не отметить, что нелюбовь Трампа к Гарри и его жене взаимна. На протяжении многих лет они нелестно отзывались о Трампе, а Меган однажды назвала его женоненавистником.

Трамп, в свою очередь, назвал Гарри „охмуренным“ Маркл. „Я думаю, бедного Гарри водят за нос“, - заявил Трамп.

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