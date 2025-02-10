Дональд Трамп передумал депортировать принца Гарри: "Ему достаточно проблем с женой. Она ужасна"

Иммиграционный статус Гарри является предметом судебного разбирательства из-за информации, которую он, возможно, скрыл при получении визы. Речь идет о признании Гарри, сделанном в его автобиографии „Запасной“, в употреблении наркотиков в юные годы, что могло быть причиной отказа во въезде в США.
Об этом несколько месяцев назад громко заявлял тогда еще кандидат в президенты Дональд Трамп. Однако теперь, как он заявил изданию The New York Post, он не заинтересован в высылке Гарри из страны. „Я оставлю его в покое, — сказал Трамп. - У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна“.
Он также высказался о старшем брате Гарри: „Я думаю, что Уильям — замечательный молодой человек“.
Нельзя не отметить, что нелюбовь Трампа к Гарри и его жене взаимна. На протяжении многих лет они нелестно отзывались о Трампе, а Меган однажды назвала его женоненавистником.
Трамп, в свою очередь, назвал Гарри „охмуренным“ Маркл. „Я думаю, бедного Гарри водят за нос“, - заявил Трамп.