Дональд Трамп передумал депортировать принца Гарри: "Ему достаточно проблем с женой. Она ужасна"

Иммиграционный статус Гарри является предметом судебного разбирательства из-за информации, которую он, возможно, скрыл при получении визы. Речь идет о признании Гарри, сделанном в его автобиографии „Запасной“, в употреблении наркотиков в юные годы, что могло быть причиной отказа во въезде в США.

Об этом несколько месяцев назад громко заявлял тогда еще кандидат в президенты Дональд Трамп. Однако теперь, как он заявил изданию The New York Post, он не заинтересован в высылке Гарри из страны. „Я оставлю его в покое, — сказал Трамп. - У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна“.

Он также высказался о старшем брате Гарри: „Я думаю, что Уильям — замечательный молодой человек“.