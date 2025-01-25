Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии прекращено

Четыре женщины подали иски против Мэнсона, чье настоящее имя Брайан Уорнер, обвиняя его сексуальном насилии. Через своего адвоката артист неоднократно отвергал обвинения.

Окружной прокурор отметил мужество женщин, выступивших с обвинениями, добавив, что хотя дело не дошло до суда, „решительная защита интересов участвовавших в деле помогла повысить осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются жертвы домашнего насилия и сексуального насилия“.

„Мы установили, что обвинения в домашнем насилии выходят за рамки срока давности, и мы не можем доказать обвинения в сексуальном насилии без разумных сомнений“, — цитирует заявление NBC News.

Власти начали расследование в 2021 году, изучая предполагаемые инциденты, произошедшие в 2009 -2011 годах в Голливуде, где жил Мэнсон. Всего более десяти женщин выдвигали обвинения против рок-звезды, включая Эван Рэйчел Вуд, его бывшую невесту.

В начале 2023 года Эшли Морган Смитлайн отозвала обвинения в сексуализированном насилии, утверждая, что актриса Эван Рэйчел Вуд, выступившая с обвинения в адрес музыканта в начале 2021 года, якобы „манипулировала“ ею.

Среди женщин, которые подали иски, обвиняя музыканта в сексуальном и физическом насилии, были модель Эшли Морган Смитлайн, актриса из „Игры престолов“ Эсме Бьянко и бывшая личная помощница Мэнсона Эшли Уолтерс.

Его адвокат Говард Кинг в заявлении для Би-би-си сообщил, что „очень доволен“ решением прокуроров, напомнив, что его клиент всегда настаивал на своей невиновности.

Мэнсону в итоге не было предъявлено никаких обвинений в результате иска Вуд, в 2022 году он подал против нее иск о клевете. Бьянко урегулировала свои претензии к Мэнсону в 2023 году, „чтобы продолжить свою жизнь и карьеру“, сообщал ее адвокат.

Смитлайн заявляла, что артист „неоднократно угрожал“, предупреждая, что „найдет ее“ и „убьет, если она его бросит“. Ее показания перекликаются с опытом Уолтерс, которая в судебных документах описывала Мэнсона как жестокого начальника, который разрешал друзьям приставать к ней. Оба этих дела в конечном итоге были прекращены, отмечает NBC News.

После обвинений в адрес музыканта звукозаписывающая компания и его менеджер разорвали с ним отношения.