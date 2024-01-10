Что происходит с Михаэлем Шумахером и почему молчит его семья?

В первой серии "Kiesgrube" ("Карьер") рассказываетcя о его родителях, детстве, первых тренировках на картинге в его родном городе Керпене недалеко от Кельна. Серии "Жилая комната" ("Wohnzimmer") и "Красный" ("Rot") посвящены этапам его восхождения к статусу легенды гоночного автоспорта. Серия "Тайм-аут" ("Аuszeit") повествует о том, чем занимался Шумахер, покинувший в 2006 году "Формулу-1" на три года: в этот период главным в его жизни стала семья. В заключительной серии "Человек" ("Mensch") хорошо знавшие его люди рассказывают, что он никогда не раскрывался полностью. Под легендарным красным козырьком можно было увидеть два разных "лица" Шумахера. "В гоночном костюме он был безжалостным "киллером", который ездил по головам людей, и ему было все равно, главное - победа в гонке, - делится своими наблюдениями журналист немецкого таблоида Bild Гельмут Уль. - А потом он снимал свой гоночный костюм - и через два дня сидел на диване с Коринной, смотрел "Красотку" или какой-нибудь другой романтический фильм и рыдал так, что, как потом говорила Коринна, она вынуждена была подавать ему носовые платки… Но для внешнего мира он хотел оставаться "киллером", потому что в "Формуле-1" нельзя демонстрировать свои слабости". Еще в этой серии рассказывается о том, как важно для него было разделять сферу общественного интереса и закрытой личной жизни, а также об ударе судьбы, изменившем все, и о массивном давлении СМИ на семью в первое время после трагедии.