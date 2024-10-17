Бывший участник One Direction погиб, упав с третьего этажа отеля в Аргентине

Глава городской службы скорой медицинской помощи SAME Альберто Кресенти сообщил местному телевидению, что в результате падения певец получил „очень серьезные травмы, несовместимые с жизнью“.

Там также сообщили, что перед этим в полицию поступило сообщение „об агрессивном поведении мужчины, предположительно находящегося под воздействием наркотиков или алкоголя“.

„Лиам Джеймс Пейн, композитор и гитарист, бывший участник группы One Direction, погиб сегодня после падения с третьего этажа отеля в районе Палермо“, — говорится в заявлении полиции.

На место инцидента прибыли экстренные службы, но к этому моменту Пейн, обнаруженный во дворе гостиницы, уже скончался.

По данным полиции, 31-летний музыкант упал с третьего этажа отеля Casa Sur в Буэнос-Айресе.

В аргентинскую столицу Пейн приехал на концерт другого бывшего участника One Direction Найла Хорана.

Власти Аргентины начали расследование и выясняют, что стало причиной инцидента.

„Мы поддерживаем контакт с местными властями в связи с сообщениями о смерти британского гражданина в Аргентине“, — говорится в сообщении Форин-офиса.

Пейн, родившийся 29 августа 1993 года, дважды был участником британского телевизионного шоу X Factor — в 2008 и 2010 годах.

В первый раз судья и музыкальный продюсер Саймон Коуэлл посоветовал ему сначала окончить школу, а затем выступать на конкурсе.

В 2010 году он снова пришел на X Factor и исполнил песню Cry Me A River, чем произвел впечатление на всех членов жюри.