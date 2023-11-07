Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

 
snob.ru
Bruce Willis
Bruce Willis
ФОТО: Vida Press

Брюс Уиллис не смог узнать свою бывшую жену Деми Мур, с которой они прожили 13 лет в браке. Об этом пишет издание Closer Weekly со ссылкой на источник из окружения актера.

Мур навестила бывшего мужа после возвращения из отпуска в Италии. Им удалось немного поговорить, однако Уиллис не смог вспомнить ее. По словам актрисы, она знала о том, что заболевание прогрессирует, но не могла представить, насколько ухудшилось его состояние.

Источник говорит, что это может быть связано с тем, что Мур не входит в постоянное окружение актера. Его воспоминания об их браке «могли угаснуть».

В марте 2022 года семья Уиллиса объявила о том, что он страдает от афазии — нарушения речи, вызванного повреждением коры головного мозга. Это один из симптомов «лобно-височной деменции», которую впоследствии и диагностировали у актера.

Из-за заболевания у Уиллиса были проблемы на работе. На съемках для него часто оставляли подсказки по сценарию, а в некоторых случаях ему приходилось пользоваться микронаушником, в котором ему зачитывали его текст.

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