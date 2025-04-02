"Бэтмен навсегда", Джим Моррисон и "Айсмен". Умер актер Вэл Килмер

Причиной смерти актера стала пневмония, рассказала New York Times дочь актера Мерседес Килмер.
Килмер родился 31 декабря 1959 года в Лос-Анджелесе в семье среднего класса. В 17 лет он поступил в престижную Джульярдскую школу в Нью-Йорке, став одним из самых юных студентов академии на тот момент.
Свою карьеру в кино Вэл Килмер начал в 1984 году, сыграв главную роль — американского рок-певца на фестивале в Восточной Германии — в пародийной комедии Джима Абрахамса и братьев Цукеров „Совершенно секретно!“.
В 1988 году на съемках фэнтезийной сказки „Уиллоу“ Килмер познакомился с британской актрисой Джоан Уолли. В том же году они поженились. Пара развелась в 1996 году, у них осталось двое детей — Мерседес Килмер и Джон Уоллэс „Джек“ Килмер.
В 1991 году Килмер вновь сыграл рок-звезду, на этот раз — Джима Моррисона в фильме "Дорз“ Оливера Стоуна, биографии лидера легендарной группы The Doors. Перед кастингом Килмер выучил десятки песен Моррисона и принес режиссеру видеозаписи, на который пел на сцене в образе звезды 1960-х. А в самом фильме актер сам исполнял песни Моррисона, причем бывшие музыканты The Doors признавались, что не всегда могли отличить вокал Килмера от оригинала.
Килмер снялся в ряде боевиков, триллеров и вестернов в 90-е годы: „Громовое сердце“ (1992), „Тумстоун: Легенда дикого запада“ (1993), „Призрак и тьма“ (1996) и „Святой“ (1997). В „Схватке“ (1995) он работал вместе с Робертом де Ниро и Аль Пачино, а в „Острове доктра Моро“ (1996) — с Марлоном Брандо.
Самой известной ролью, впрочем, для Килмера стал Брюс Уэйн и его альтер-эго Бэтмен в „Бэтмене навсегда“ Джоэла Шумахера. Фильм оказался успешным в прокате, но получил смешанные отзывы от критиков.
Другая знаковая роль Килмера — это лейтенант Том „Айсмен“ Казански в „Лучшем стрелке“ (1986; на русский переводится так же как „Топ Ган“), соперник главного героя, пилота „Мэверика“ в исполнении Тома Круза.
В сиквеле „Лучшего стрелка“ „Топ Ган: Мэверик“ (2022) герой Килмера — уже не лейтенант, а адмирал, и не соперник, а хороший друг протагониста — ненадолго появляется на экране.
„Айсмен“ почти не говорит и по сюжету фильма вскоре умирает от рака; это — отсылка к диагнозу сама Килмера. У актера обнаружили рак гортани в 2014 году, но после лечения он вышел в ремиссию.
„Топ Ган: Мэверик“ стал последней ролью Килмера на большом экране.