"Бэтмен навсегда", Джим Моррисон и "Айсмен". Умер актер Вэл Килмер

В 1988 году на съемках фэнтезийной сказки „Уиллоу“ Килмер познакомился с британской актрисой Джоан Уолли. В том же году они поженились. Пара развелась в 1996 году, у них осталось двое детей — Мерседес Килмер и Джон Уоллэс „Джек“ Килмер.

Свою карьеру в кино Вэл Килмер начал в 1984 году, сыграв главную роль — американского рок-певца на фестивале в Восточной Германии — в пародийной комедии Джима Абрахамса и братьев Цукеров „Совершенно секретно!“.

Килмер родился 31 декабря 1959 года в Лос-Анджелесе в семье среднего класса. В 17 лет он поступил в престижную Джульярдскую школу в Нью-Йорке, став одним из самых юных студентов академии на тот момент.

Килмер снялся в ряде боевиков, триллеров и вестернов в 90-е годы: „Громовое сердце“ (1992), „Тумстоун: Легенда дикого запада“ (1993), „Призрак и тьма“ (1996) и „Святой“ (1997). В „Схватке“ (1995) он работал вместе с Робертом де Ниро и Аль Пачино, а в „Острове доктра Моро“ (1996) — с Марлоном Брандо.

В 1991 году Килмер вновь сыграл рок-звезду, на этот раз — Джима Моррисона в фильме "Дорз“ Оливера Стоуна, биографии лидера легендарной группы The Doors. Перед кастингом Килмер выучил десятки песен Моррисона и принес режиссеру видеозаписи, на который пел на сцене в образе звезды 1960-х. А в самом фильме актер сам исполнял песни Моррисона, причем бывшие музыканты The Doors признавались, что не всегда могли отличить вокал Килмера от оригинала.

Самой известной ролью, впрочем, для Килмера стал Брюс Уэйн и его альтер-эго Бэтмен в „Бэтмене навсегда“ Джоэла Шумахера. Фильм оказался успешным в прокате, но получил смешанные отзывы от критиков.

Другая знаковая роль Килмера — это лейтенант Том „Айсмен“ Казански в „Лучшем стрелке“ (1986; на русский переводится так же как „Топ Ган“), соперник главного героя, пилота „Мэверика“ в исполнении Тома Круза.

В сиквеле „Лучшего стрелка“ „Топ Ган: Мэверик“ (2022) герой Килмера — уже не лейтенант, а адмирал, и не соперник, а хороший друг протагониста — ненадолго появляется на экране.