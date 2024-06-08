Астронавт Уильям Андерс, пилот „Аполлона-8“, погиб в авиакатастрофе

По официальной информации, его самолет упал в воду к северу от Сиэтла в штате Вашингтон.

Сын Андерса Грег подтвердил, что его отец управлял небольшим самолетом и что его тело было обнаружено в пятницу днем.

„Наша семья опустошена. Он был отличным пилотом. Нам его будет не хватать“, — говорится в заявлении семьи.

В 1968 году Андерс был пилотом лунного модуля миссии „Аполлон-8“ — первого космического корабля с экипажем, достигшего Луны. Он стал автором культовой фотографии „Восход Земли“ — одного из самых знаменитых изображений нашей планеты из космоса.

Снимок был сделан в канун Рождества. На нём запечатлена Земля, поднимающаяся над горизонтом безжизненной лунной поверхности.