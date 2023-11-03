Аллу Пугачеву заметили в Москве: она приехала на поезде и отправилась в свой замок

По данным источника телеграм-канал Baza, Пугачева въехала в страну вчера вечером через погранпереход в Псковской области. Затем певица села в черную "Камри" и уехала.
Пугачева, если верить подписчикам телеграм канала, скрывала лицо платком, когда пересекала погранпереход. По сообщениям инсайдеров, Максим Галкин замечен не был. Также свидетели ничего не говорят о детях.
Сегодня утром Пугачеву заметили на Ленинградском вокзале в сопровождении водителя. Оттуда Примадонна на черном Rolls Royce направилась в свой замок в подмосковной Грязи.
Причину, по которой певица приехала в Москву, помощница Пугачевой раскрывать не стала. На вопрос агентства, сколько времени артистка планирует провести в Москве, Чупракова сказала, что "это неизвестно".