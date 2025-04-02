2025.04.02 16:50

Алла Пугачева выпустила две новые песни - и обе о войне

 
rus.DELFI.lv
Alla Pugačiova
Alla Pugačiova
ФОТО: Vida Press

1 апреля на официальном YouTube-канале певицы Аллы Пугачевой были опубликованы две песни. Обе композиции - о войне.

Музыку для песен написал Андрей Мисин, который уже сотрудничал с артисткой. Текст для композиции „Поцелуи войны“ написал Андрей Ордынец, к песне „Мама“ - сама Пугачева.

На своем сайте Мисин написал: „Первая песня („Мама“) включает в себя два монолога: один принадлежит матери, потерявшей сына в ходе боевых действий, а другой — самому сыну, павшему на войне. Алла Пугачева исполняет обе эти роли“.

Песня „Поцелуй войны“ посвящена Свирско-Петрозаводской операции, проходившей летом 1944 года.

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