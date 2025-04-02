Алла Пугачева выпустила две новые песни - и обе о войне

Музыку для песен написал Андрей Мисин, который уже сотрудничал с артисткой. Текст для композиции „Поцелуи войны“ написал Андрей Ордынец, к песне „Мама“ - сама Пугачева.

На своем сайте Мисин написал: „Первая песня („Мама“) включает в себя два монолога: один принадлежит матери, потерявшей сына в ходе боевых действий, а другой — самому сыну, павшему на войне. Алла Пугачева исполняет обе эти роли“.