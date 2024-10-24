ABBA, The Cure и Radiohead подписали заявление против использования авторских работ для обучения ИИ

Ранее в этом году более 200 артистов, включая Стиви Уандера, Билли Айлиш, Ники Минаж, R.E.M., а также семьи Боба Марли и Фрэнка Синатры, написали открытое письмо, представленное некоммерческой организацией Artist Rights Alliance, в котором призвали технологические компании, разработчиков, цифровые музыкальные сервисы и платформы искусственного интеллекта прекратить использовать ИИ „для ущемления и обесценивания прав людей-артистов“.

„Не заблуждайтесь: мы считаем, что при ответственном использовании искусственный интеллект обладает огромным потенциалом для развития человеческого творчества и позволяет создавать и развивать новые и захватывающие возможности для поклонников музыки во всем мире. К сожалению, некоторые платформы и разработчики используют ИИ, чтобы саботировать творчество и подрывать позиции артистов, авторов песен, музыкантов и правообладателей, - говорится в письме. - При безответственном использовании ИИ представляет собой огромную угрозу для нашей способности защищать нашу частную жизнь, наши личности, нашу музыку и наши средства к существованию. Это нападение на человеческое творчество должно быть остановлено. Мы должны защититься от хищнического использования искусственного интеллекта для кражи голосов и образов профессиональных артистов, нарушения прав авторов и разрушения музыкальной экосистемы“.