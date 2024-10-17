Знаменитости

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RUS Delfi
Бывший участник One Direction погиб, упав с третьего этажа отеля в Аргентине
RUS Delfi
С точки зрения науки: названы самые красивые мужчины в мире
RUS Delfi
Оргии, насилие и наркотики. В чем обвиняют рэпера Дидди и чем ему это грозит
RUS Delfi
Принцесса Кэтрин впервые после окончания химиотерапии появилась на публике
RUS Delfi
Måneskin распадается? Музыканты объявили о паузе в карьере группы
RUS Delfi
Легендарная Кайли Миноуг выступит в Литве
RUS Delfi
Умер российский артист Вячеслав Добрынин, автор песен „Синий туман“ и „Не сыпь мне соль на раны“
RUS Delfi
ФОТО. "У прекрасных родителей — прекрасные дети": Галкин показал своих детей в день их рождения
RUS Delfi
Лучшие наряды знаменитостей на церемонии награждения Emmy
RUS Delfi
Шаг к примирению? Королевская семья поздравила принца Гарри с юбилеем
RUS Delfi
Джон Бон Джови отговорил женщину прыгать с моста во время съемок клипа
RUS Delfi
Брижит Макрон снялась в сериале Netflix "Эмили в Париже"
RUS Delfi
Стала известна причина смерти Александра Маслякова
RUS Delfi
Тейлор Свифт заявила, что поддержит на выборах Камалу Харрис
RUS Delfi
"Путь к исцелению от рака очень сложный". Принцесса Уэльская закончила курс химиотерапии
RUS Delfi
Скончался Александр Масляков, ведущий и руководитель КВН
RUS Delfi
ФОТО: Сальма Хайек устроила бикини-спам в честь своего 58-летия
RUS Delfi
Принцесса Норвежская Марта Луиза вышла замуж за американского шамана
RUS Delfi
Концерт Джессики Шай в Каунасе: приглашаем вас посмотреть фотогалерею
RUS Delfi
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком
RUS Delfi
Шляпа Индианы Джонса из „Храма Судьбы“ продана за $630 тыс.
RUS Delfi
Умер Ален Делон. Красавец-мужчина, кумир миллионов и гордость Франции. Каким мир его запомнит
RUS Delfi
В деле о смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри появились обвиняемые, их пятеро
RUS Delfi
Летний плейлист Барака Обамы: Charli XCX, Билли Айлиш, The Rolling Stones и Боб Дилан
RUS Delfi
Первая леди Эстонии надела серьги, сделанные из старых самокатов Bolt
RUS Delfi
"Купил билет, чтобы сказать, что ты дебил". Провокатор оскорблял Галкина на концерте в "Дзинтари"
RUS Delfi
Aerosmith прерывает гастроли: Стивен Тайлер повредил связки и больше не сможет петь
RUS Delfi
Алла Пугачева снова появилась в Юрмале - пришла на спектакль Данилы Козловского
RUS Delfi
Спустя год названа точная причина смерти Шинейд О’Коннор
RUS Delfi
В день закрытия фестиваля Laima Rendezvous неожиданно выступил Максим Галкин
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