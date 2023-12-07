В старинном дворце под Гродно нашли бутылки с вином 200-летней выдержки. Можно ли его пить?

Во время ремонтно-реставрационных работ в Беларуси в небольшом обособленном здании винодельни Святского дворцово-паркового комплекса строители случайно наткнулись на 15 старинных бутылок, закупоренных и закопанных в землю.

Реликвию отдали на изучение в управление Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области. Там признались, что за время практики видали всякое, но с подобной находкой столкнулись впервые.

По результатам экспертизы бутылки оказались аналогичны тем, что выпускались в Англии с XVII века. Форма у них неправильная, а это значит, что они изготавливались вручную стеклодувами. Об этом же говорит и отсутствие на них маркировок. Ранее виноделы попросту клеили на бутылки этикетки, вручную записывая на них, что залито. Стеклотара тогда не имела особого значения, поэтому на найденных в Святске бутылках нет ни единого клейма.