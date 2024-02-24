В Липецке после атаки дрона загорелся сталелитейный завод

На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) в ночь на субботу, 24 февраля, возник сильный пожар, предположительно в результате атаки беспилотника. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что возгорание возникло в одном из цехов комбината. По его словам, пожар уже потушен, пострадавших нет, угроза выброса опасных веществ отсутствует.

Причиной произошедшего Артамонов назвал "падение" дрона - по "неподтвержденной информации". Позднее он написал в Telegram-канале, что два беспилотника были перехвачены ночью над территорией Липецкой области, а также в Курской, Белогорской, Брянской и Тульской областях.

Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщает, что перед тем, как в районе НЛМК возник пожар, местные жители слышали три взрыва. Сотрудники комбината рассказали изданию об одном пострадавшем.