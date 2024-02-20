В белорусской колонии умер политзаключенный Игорь Ледник

Игорь Ледник активно выступал за ликвидацию Союзного государства Беларуси и России и считал, что Будапештский меморандум был нарушен в Беларуси после разгона Верховного совета ХІІІ созыва, что привело к установлению в Беларуси диктатуры, сближению ее с Россией и подрыву европейской безопасности в регионе.

В тюрьме состояние здоровья Игоря Ледника существенно ухудшилось, ему была сделана операция на желудочно-кишечном тракте. Кроме того, у Игоря была инвалидность 2-й группы из-за проблемы с сердцем.

Игорь Ледник был задержан 12 апреля 2022 года и осужден на 3 года заключения по ст.367 «Клевета в отношении президента Республики Беларусь» за публикацию в партийном журнале БСДП «Позиция».

Причиной смерти Игоря ледника стала остановка сердца. Медики пытались его реанимировать, однако безуспешно. Игорь ледник умер в Минской районной больнице, куда был доставлен из Бобруйской колонии, где отбывал наказание.

Напомним, ранее в витебской колонии №3 в ночь с 8 на 9 января умер 50-летний политзаключенный Вадим Храсько. В начале мая 2023 года также в «Витьбе» умер 61-летний блогер и общественный активист Николай Климович. Обоих отправили в колонию с тяжелыми заболеваниями, а причинами смерти стало несвоевременное оказание им надлежащей врачебной помощи.

Ночью 11 июля 2023 года в реанимации скончался 57-летний политзаключенный художник Алесь Пушкин. У него была прободная язва, ему вовремя не оказали помощь в Гродненской тюрьме №1. Художника уже в бессознательном состоянии привезли в больницу, на операционном столе у него остановилось сердце.