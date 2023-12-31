В Беларуси задержали участников частной вечеринки

В Беларуси прошли массовые задержания организаторов и участников вечеринки Hentai Party в Минске, сообщил в воскресенье, 31 декабря, белорусский интернет-портал Zerkalo.io. Им дали от 3 до 15 суток.

"В канун Рождества в ночном клубе в Минске устроили весьма странное мероприятие. Без контекста выглядит сомнительно, но морализаторством заниматься не хочется. Кто пришел и там был - это их решение. Но, что это было и почему там мужики в женском белье бегают, сверкая жо**и - вопросики. Пропаганда чего это?", - написал российско-белорусский пропагандист Константин Придыбайло.

Hentai Party - закрытая вечеринка с ограничением по возрасту



Вечеринка прошла 23 декабря в одном из минских клубов. Это было закрытое мероприятие со строгим возрастным ограничением. Такие встречи проводились не в первый раз, но в этот раз они привлекли внимание силовиков.