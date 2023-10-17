В Беларуси второй энергоблок БелАЭС хотят запустить в промышленную эксплуатацию до конца года

 
Zerkalo.io
Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė
ФОТО: Itar-Tass / Scanpix

До конца года второй энергоблок планируют ввести в промышленную эксплуатацию, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Недавно завершилось двухнедельное опробование оборудования, пишет телеграм-канал Минэнерго РБ.

"Второй энергоблок станции сейчас работает на номинальной мощности. В рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации выполнено более 440 испытаний на различных режимах работы блока. Для приемки в эксплуатацию второго энергоблока к работе приступили приемочные комиссии по направлениям, ведется работа над оформлением необходимых документов. Организована работа правительственной приемочной комиссии, ее возглавляет заместитель премьер-министра Петр Пархомчик. Планируется, что в этом году второй энергоблок будет сдан в эксплуатацию", — рассказал Виктор Каранкевич.

По его словам, с 3 ноября 2020 года, момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока, БелАЭС позволила заместить столько природного газа, что «снижение валютной нагрузки на экономику составило более 650 миллионов долларов».

Министр рассказал, что на прошлой неделе в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации на втором энергоблоке завершилось комплексное опробование оборудования. Оно проводилось в течение 15 суток для подтверждения его соответствия проектным характеристикам и требованиям безопасности.

Напомним, в начале октября в Минэнерго РБ не знали даже сроков промышленного пуска второго энергоблока БелАЭС. Хотя ранее сообщалось, что это произойдет в октябре. В апреле говорилось и про «до конца года».

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