2024.07.20 09:35

В Беларуси приговорён к смертной казни гражданин Германии

 
Радио Свобода
Baltarusijos pasienis su Lenkija
Baltarusijos pasienis su Lenkija
ФОТО: Reuters / Scanpix

Министерство иностранных дел Германии заявило в пятницу, что гражданин Германии был приговорен к смертной казни в Беларуси. Как сообщает Reuters, власти Германии находится в контакте с властями Беларуси по поводу его судьбы.

МИД Германии не назвал имя своего гражданина. Ранее в пятницу белорусская правозащитная организация „Весна“ сообщила со ссылкой на неназванные источники, что гражданин Германии, по имени Рико Кригер, приговорен в Беларуси к смертной казни по обвинениям, связанным с терроризмом и наёмничестве.

По сведениям „Весны“, Кригер находился под стражей с ноября 2023 года. Он осуждён 24 июня.Правозащитная группа „Весна“ заявила, что обвинения связаны с участием Кригера в действиях полка Калиновского — группы белорусских эмигрантов, воюющих за Украину.

Беларусь, близкий союзник России, является единственной страной в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь.

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Радио Свобода
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