2024.05.29 09:34

В Беларуси подписан закон о приостановке действия ДОВСЕ

 
Deutsche Welle
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
ФОТО: Sputnik / Scanpix

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики в среду, 29 мая. Законопроект о приостановке действия ДОВСЕ был внесен в белорусский парламент 5 апреля.

В августе 2022 года Чехия уведомила о приостановлении выполнения своих обязательств по договору в отношении Беларуси. В марте 2023 года на аналогичный шаг пошла Польша. В результате белорусское министерство иностранных дел решило принять зеркальные меры в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года.

В сентябре 2023 года Палата представителей РБ приняла законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии. Это решение было обосновано „целями обеспечения национальных интересов Республики Беларусь“.

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Deutsche Welle
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