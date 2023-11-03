В Беларуси не планируют запрещать богослужения на польском языке

"Нет", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов перед заседанием круглого стола, посвященного изменению законов по вопросам деятельности религиозных организаций.

Румак пояснил, что в Беларуси "нет запрета на использование национальных языков, в соответствии с законом о национальных меньшинствах каждый человек вправе выбирать себе и исповедовать религию на национальном языке".

"Норма, которая предусмотрена в законе, она касается регулирования вопросов религиозного просвещения для детей и взрослых в религиозных организациях. То есть это деятельность воскресных школ, а также групп для взрослых, когда осуществляется религиозное просвещение. Эта норма предусматривает проведение таких занятий на государственных языках", — разъяснил уполномоченный положения законопроекта.