В Беларуси не планируют запрещать богослужения на польском языке

 
Zerkalo.io
ФОТО: Sigitas Babilius

Рассматриваемый в парламенте Беларуси законопроект о религиозных организациях не предполагает введения запрета на богослужения на польском языке. Об этом заявил уполномоченный по делам религий и национальностей республики Александр Румак, передает ТАСС.

"Нет", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов перед заседанием круглого стола, посвященного изменению законов по вопросам деятельности религиозных организаций.

Румак пояснил, что в Беларуси "нет запрета на использование национальных языков, в соответствии с законом о национальных меньшинствах каждый человек вправе выбирать себе и исповедовать религию на национальном языке".

"Норма, которая предусмотрена в законе, она касается регулирования вопросов религиозного просвещения для детей и взрослых в религиозных организациях. То есть это деятельность воскресных школ, а также групп для взрослых, когда осуществляется религиозное просвещение. Эта норма предусматривает проведение таких занятий на государственных языках", — разъяснил уполномоченный положения законопроекта.

Напомним, в Палату представителей внесен законопроект, который упорядочивает религиозную сферу, а также обязывает все религиозные организации пройти перерегистрацию. "Зачистив" большинство сфер общественной жизни, власти наконец добрались до религии и решили не ограничиваться точечными мерами вроде ареста "неправильных" священников, поэтому церквей теперь тоже станет меньше.

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Источник
Zerkalo.io
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