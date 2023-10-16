В Беларуси многодетного отца приговорили к двум годам колонии за два комментария о Лукашенко

Поводом для дела против Ципилева стали два комментария в телеграм-канале.

Первый из них, как сообщили в суде, мужчина разместил в конце февраля 2023 года в телеграм-канале "Лухтавікінгі". Комментарий подсудимого содержал всего одно слово: "Продался", что суд счел "унижением чести и достоинства Лукашенко".

Второй комментарий мужчина написал в марте, его содержание неизвестно.