В Беларуси брата политолога Валерия Карбалевича задержали вместе с женой и попытались снять в "покаянном" видео

По информации правозащитников, брата Валерия Карбалевича и его жену задержали сотрудники минского СОБР при проведении "антитеррористических учений" в Речицком районе. Сообщается, что от супругов требовали записать "покаянное" видео, однако они отказались.

После этого их забрали в изолятор и продержали там 72 часа, но осудить не успели, поскольку задержанных в тот день было много. Известно, что семье выдали повестки в суд на 10 ноября. У женщины забрали телефон: там в аккаунте в "Однокласниках" нашлись подписки на "Радыё Свабода", сообщают правозащитники.

Напомним, сам Валерий Карбалевич в 2021 году покинул Беларусь.