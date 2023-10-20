Тихановская впервые отправилась с официальным визитом в страну СНГ

"Я очень рада начать свой визит в Молдову по приглашению президента Майи Санду. Я с нетерпением жду возможности обсудить наши общие европейские устремления", — написала Светлана Тихановская на сайте X (бывшем Twitter).

Она добавила, что в ходе визита, кроме Санду, встретится со спикером молдавского парламента Игорем Гросу и парламентской группой «За демократическую Беларусь», а также примет участие в Женском форуме Молдовы.

Тихановская напомнила, как год назад молдавский парламент проголосовал за создание группы "За демократическую Беларусь": "Какой глубокий жест солидарности! Я рада визиту в Молдову и с нетерпением жду встречи с группой позднее сегодня. Благодарна парламентариям за поддержку".