СМИ: Лукашенко приказал проверить боеготовность армии

В Беларуси по приказу Александра Лукашенко началась проверка боевой готовности Вооруженных Сил страны. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Согласно плану, личному составу одной из военных частей страны предстоит провести ряд мероприятий для подготовки техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач.

После прибытия на полигон подразделения сосредоточатся на инженерном оборудовании, маскировке, охране и обороне. Также будут проведены контрольные стрельбы из штатного вооружения.