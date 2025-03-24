2025.03.24 15:32

СМИ: Лукашенко приказал проверить боеготовность армии

 
rus.DELFI.lv
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
ФОТО: Pavel Bednyakov | AP / Scanpix

Личному составу одной из военных частей страны необходимо провести ряд мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач.

В Беларуси по приказу Александра Лукашенко началась проверка боевой готовности Вооруженных Сил страны. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Согласно плану, личному составу одной из военных частей страны предстоит провести ряд мероприятий для подготовки техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач.

После прибытия на полигон подразделения сосредоточатся на инженерном оборудовании, маскировке, охране и обороне. Также будут проведены контрольные стрельбы из штатного вооружения.

Для имитации боевых условий, с учетом опыта современных военных конфликтов, запланировано использование ударных и разведывательных БПЛА, а также авиации.

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