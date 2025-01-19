Россия аннексирует Беларусь в ближайшие 10 лет - ISW

Кремль аннексирует Беларусь в ближайшие 10 лет, чтобы использовать ее для агрессии против НАТО . К такому выводу пришли эксперты американского „Института изучения войны“ (ISW). В отчете „Тихое завоевание России: Беларусь “ , опубликованном на сайте аналитического центра, отмечается, что „усилия России по фактической аннексии Беларуси создают стратегические риски для США, НАТО и Украины“.

„Кремль находится в эндшпиле стратегических усилий по фактической аннексии Беларуси, которые продолжаются уже несколько десятилетий, и которые навсегда увеличат военный и экономический потенциал России для достижения ее реваншистских геополитических целей в отношении США и НАТО, - говорится в докладе. - Усилия Москвы по фактической аннексии Беларуси в рамках Союзного государства, хотя и неполные, уже достигли значительных успехов, что требует от НАТО переоценки последствий растущего контроля России над Беларусью, а также возможностей и ресурсов, которые Россия может использовать против США, НАТО и Украины в результате этого“.