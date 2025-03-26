"Полмира мечтает о нашей "диктатуре". Лукашенко снова президент Республики Беларусь

Александр Лукашенко во вторник был приведен к присяге в качестве президента Беларуси на седьмой срок подряд.
Во время церемонии он высмеял тех, кто называет его „последним диктатором Европы“, заявив, что в Беларуси больше демократии, „чем у тех, кто называет себя ее эталоном“.
„Полмира мечтает о нашей „диктатуре“, диктатуре реальных дел и интересов наших людей“, - сказал Лукашенко в своей инаугурационной речи во Дворце Независимости.
В прошлом году он отметил три десятилетия пребывания у власти, а грубо срежиссированные президентские выборы 26 января его политические оппоненты осудили как фарс.
Тогда центральная избирательная комиссия Беларуси объявила, что Лукашенко набрал почти 87% голосов после кампании, в ходе которой его правление нахваливали даже четверо кандидатов, включенных в избирательный бюллетень.
В результате подавления Лукашенко инакомыслия и свободы слова представители оппозиции были заключены в тюрьму или бежали за границу.
Причиной жестких репрессий стали месяцы массовых протестов, беспрецедентных в истории страны с девятимиллионным населением, которые последовали за выборами 2020 года.
Более 65 000 человек были арестованы, тысячи избиты полицией, а независимые СМИ и неправительственные организации были закрыты и объявлены вне закона, что вызвало осуждение и санкции со стороны Запада.
На церемонии инаугурации присутствовали тысячи сторонников Лукашенко, который по традиции обрушился с обвинениями на своих критиков, „продавших родину за гранты западных демократий“.
„У вас нет и не будет поддержки, у вас нет будущего, - заявил он. - Демократии у нас побольше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном“.
По оценкам белорусских правозащитников, в стране содержится более 1200 политических заключенных, в том числе лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, основатель правозащитного центра „Вясна“.
„Выборы проходили в условиях глубокого кризиса прав человека, в атмосфере тотального страха, вызванного репрессиями против гражданского общества, независимых СМИ, оппозиции и инакомыслия“, - говорится в заявлении „Вясны“ и 10 других белорусских правозащитных групп.
Они утверждают, что власть Лукашенко нелегитимна.
Лукашенко правит Беларусью с 1994 года, опираясь на субсидии и политическую поддержку президента России Владимира Путина, который сам находится у власти уже четверть века, и этот союз помог белорусскому лидеру пережить протесты 2020 года.
Лукашенко позволил Москве использовать территорию страны для вторжения в Украину в феврале 2022 года, а позже разместил у себя часть российского тактического ядерного оружия.
Лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская, которая бежала из Беларуси под давлением властей после того, как выставила свою кандидатуру против Лукашенко в 2020 году, пообещала продолжать борьбу за свободу страны.
„Наша цель - освободиться от российской оккупации и тирании Лукашенко и вернуть Беларусь в европейскую семью народов“, - заявила Тихановская, выступая в литовском парламенте.
Некоторые аналитики считают, что сейчас Лукашенко может попытаться наладить отношения с Западом.
„Лукашенко уже подает сигналы Западу о своей готовности начать диалог и желании нормализовать отношения, чтобы ослабить тотальную зависимость от Кремля и смягчить западные санкции во время своего седьмого срока“, - говорит Валерий Карбалевич, независимый политический аналитик.