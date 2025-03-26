"Полмира мечтает о нашей "диктатуре". Лукашенко снова президент Республики Беларусь

Тогда центральная избирательная комиссия Беларуси объявила, что Лукашенко набрал почти 87% голосов после кампании, в ходе которой его правление нахваливали даже четверо кандидатов, включенных в избирательный бюллетень.

В прошлом году он отметил три десятилетия пребывания у власти, а грубо срежиссированные президентские выборы 26 января его политические оппоненты осудили как фарс.

„Полмира мечтает о нашей „диктатуре“, диктатуре реальных дел и интересов наших людей“, - сказал Лукашенко в своей инаугурационной речи во Дворце Независимости.

Во время церемонии он высмеял тех, кто называет его „последним диктатором Европы“, заявив, что в Беларуси больше демократии, „чем у тех, кто называет себя ее эталоном“.

Александр Лукашенко во вторник был приведен к присяге в качестве президента Беларуси на седьмой срок подряд.

В результате подавления Лукашенко инакомыслия и свободы слова представители оппозиции были заключены в тюрьму или бежали за границу.

Причиной жестких репрессий стали месяцы массовых протестов, беспрецедентных в истории страны с девятимиллионным населением, которые последовали за выборами 2020 года.

Более 65 000 человек были арестованы, тысячи избиты полицией, а независимые СМИ и неправительственные организации были закрыты и объявлены вне закона, что вызвало осуждение и санкции со стороны Запада.

На церемонии инаугурации присутствовали тысячи сторонников Лукашенко, который по традиции обрушился с обвинениями на своих критиков, „продавших родину за гранты западных демократий“.