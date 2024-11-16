Остановить рост Минска. В Беларуси развивают города-спутники

Изначально основную ставку власти делали на Руденск. В поселке с советских времен осталась ТЭЦ, и чиновники полагали, что это позволит сэкономить на создании инфраструктуры. На базе существующей ТЭЦ и строящегося кластера заводов Белорусской национальной биотехнологической корпорации планировали развитие производственной зоны с организацией промышленного парка. Территорию хотели расширить в шесть раз, а население увеличить до 80 тысяч. Так, городской поселок вместе с прилегающими деревнями должен был стать одним из крупнейших городов в Минской области. Позже планку опустили до 40 тысяч человек, из них 25,5 тысяч должны были составить минчане. По факту с 2014 по 2022 год население увеличилось с всего на две тысячи - до 13,3 тысяч человек.