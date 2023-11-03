"Незаметно приехал в Беларусь, сделал доверенность и уехал обратно в безопасность". Как эмигранты продают недвижимость в Беларуси

"Успела подарить квартиру дедушке"
Анне, которая сейчас живет в Литве, повезло. Буквально за пару месяцев до подписания указа ей удалось решить вопрос продажи своей трехкомнатной квартиры в центре Минска. Она успела переоформить квартиру на дедушку, который сейчас занимается ее продажей.
"Доли в квартире были поделены между мной и мамой, она тоже живет за границей. Сначала по доверенности она подарила свою долю мне. После этого я смогла оформить доверенность, чтобы подарить целую квартиру дедушке. И сейчас дедушка занимается вопросом продажи. Когда удастся ее продать, никто не знает. Но деньги я буду получать частями: примерно по 10 тысяч евро — столько можно вывозить из Беларуси без декларирования. Потом я обязана буду объясниться перед литовским государством, откуда у меня такие суммы. Но этот вопрос уже решен — деньги будут заверены как подарок от родственника".
"В ближайшие 2,5 года делать со всем этим ничего не буду"
У Антона в Могилеве остались трехкомнатная квартира, большая двухэтажная дача с баней, гараж стоимостью примерно 6−7 тыс. белорусских рублей, мотоцикл и легковой автомобиль. Общая стоимость всего движимого и недвижимого имущества он оценивает около 80 тыс. долларов. Но перед вынужденной эмиграцией Антон позаботился обо всем этом — оформил генеральную доверенность на близкого родственника сроком три года. Дополнительно этот родственник оформил еще одну доверенность на другого человека, чтобы "подстраховаться", если сам не сможет совершать сделки.
"Первая реакция после прочтения новости о новом указе была такой: "Какой я молодец и умница, что все это сделал". Но как такового плана действий у меня нет. Неизвестно, что делать со всей этой недвижимостью: продавать или ждать чуда. На данный момент я нахожусь в эмиграции меньше года, пока не могу с уверенностью сказать, что буду продавать все то, что есть в Беларуси. Во-первых, я не уверен, что останусь жить в Польше, следовательно, зачем мне что-то продавать в Могилеве, если не планирую пока покупать что-то здесь? Во-вторых, у меня в запасе есть еще 2,5 года, пока действует доверенность. Быть может, за это время что-то изменится и у меня не будет необходимости в продаже. Вдруг мы все сможем вернуться обратно? Никто же не знает, что нас ждет в будущем. Проблема как раз в том, что сейчас у меня нет на руках четко прописанного плана, по которому я мог бы действовать. Однако если вдруг решу что-то покупать за границей, то за имеющиеся в запасе 2,5 года смогу это сделать, думаю, без особых сложностей".
"После указа пришлось через третью страну приехать в Беларусь, чтобы сделать доверенность"
Вадим, несмотря на риски своей безопасности, решил через третью страну приехать в Беларусь, быстро сделать доверенность и так же незаметно для силовиков уехать.
"Меня, конечно, очень сильно хотят увидеть в милиции, но уголовное дело в Беларуси не заведено. Так как я не был уголовно преследуемым, не был в розыске, насколько мне было известно, то решил рискнуть, — рассказывает Вадим. — Поэтому решил пойти на риск и приехать по такому маршруту: Казахстан — Россия — Беларусь. Когда быстро сделал все дела, по такому же маршруту выехал обратно. Благодаря отсутствию как таковой границы с Россией, мне кажется, силовики и не узнали, что я заезжал на пару дней. Да, чтобы сделать доверенность и продать дом и квартиру, пришлось здорово рискнуть своей безопасностью, но это, полагаю, того стоило".