На белорусском пункте пропуска на границе с Литвой с 6 ноября начнется ремонт

"На время проведения работ в пункте пропуска будет организовано реверсивное движение", — говорится в сообщении. О том, сколько будут длиться ремонтные работы, не сказано.
Водителей и всех, кто собирается за границу, просят учесть данную информацию при планировании поездок.
Напомним, по решению Литвы с 18 августа не работают два пункта пропуска на белорусской границе — "Шумскас" (сопредельный "Лоша") и "Тверячюс" ("Видзы").
Эти погранпункты были не самыми востребованными. Тем не менее их закрытие уже серьезно повлияло на очереди легковых автомобилей на выезд из Беларуси, которые и без того были большими.
2 ноября белорусские пограничники в очередной раз жаловались на литовских коллег. Говорят, те оформляют всего три фуры в час.
Ранее литовская таможня предупредила перевозчиков об очередном ужесточении контроля на границе с Беларусью и Россией с ноября — это касается транзитных грузов, следующих в третьи страны через Беларусь и Россию.