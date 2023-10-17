"Мы должны плотнее работать друг с другом". Лукашенко встретился с вице-президентом Ирана

По мнению Лукашенко, США и другие западные страны используют конфликт на Ближнем Востоке против Ирана. "Наш ответ один: мы должны плотнее работать друг с другом, вместе сотрудничать, чтобы противостоять этим выпадам", — заявил он.
В ходе общения с Мохбером в присутствии журналистов Лукашенко неоднократно проводил параллели между двумя странами: "Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь и вы. Давление, оказываемое на наши государства, беспрецедентное, но вы уже научились в какой-то степени этому противостоять, и ваш опыт для нас весьма важен".
Санкции на Беларусь и Иран были наложены, в том числе, за соучастие в российской агрессии против Украины. Так, официальный Минск предоставлял войскам РФ свою территорию для нападения на соседнюю страну, а Тегеран продавал Москве оружие — в частности, иранские дроны продолжают использовать для атак на гражданские объекты.
Верховный правитель Ирана аятолла Аль-Хаменеи публично приветствовал атаку "Хамас" на Израиль, в ходе которой погибли по меньшей мере 1400 израильтян, большинство из них — мирные жители.
СМИ со ссылкой на источники писали о возможной причастности Тегерана к нападению, однако американские официальные лица в публичных выступлениях подчеркивали, что пока не располагают однозначными доказательствами.