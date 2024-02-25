Лукашенко заявил, что в 2025 году пойдёт на выборы

"Пойду, пойду, пойду. Передайте им, что пойду!" – ответил Лукашенко в воскресенье на вопрос о своём участии в будущих выборах, имея в виду под "ними" оппозиционеров, находящихся за границей. "И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество... чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы", – приводит официальное агентство БелТА слова Лукашенко. В воскресенье он принял участие в голосовании на выборах в нижнюю палату парламента Беларуси. Оппозиционный лидер Светлана Тихановская призвала их бойкотировать, утверждая, что речь идёт о фарсе. Избирательная кампания, как отмечает Белорусская служба Радио Свобода, проходит на фоне масштабных репрессий. На выборах нет независимых наблюдателей и оппозиционных Лукашенко кандидатов.