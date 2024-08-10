Лукашенко заявил, что ПВО Беларуси сбили ударные беспилотники из Украины

„В 19:04 на высоте 1,5 километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины“, — заявил белорусский авторитарный лидер во время рабочей поездки в Шкловский район.

Лукашенко добавил, что остальные цели были переданы России. По его словам, первоначально воздушные цели с украинской территории двигались в направлении Смоленска, а затем направились в район Ярославля, но были перехвачены уже российскими системами ПВО и уничтожены.

„Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много раз, этим самым показывают, что ни к какому миру они не готовы, и продолжают эскалацию этой напряженности. Два дня назад атака на курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров — 30-35 — уже сегодня. Окапываются там. Ну и вот эта провокация с целью ударов по Российской Федерации“, - цитирует Лукашенко государственное белорусское информагентство БелТА.