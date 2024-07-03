Лукашенко заявил, что пограничники усилили границу Беларуси. На позиции вывели "Искандеры"

"Пограничники переведены на усиленную охрану границы, развернуты Силы спецопераций. В высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и ПВО — как наши, так и российские“, — сказал он, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню независимости Беларуси.
Лукашенко заявил, что на позиции также вывели ракетные системы „Искандер“ и системы залпового огня „Полонез“.
Лукашенко отметил, что „никаких красных линий не будет“, а в случае атаки на Беларусь он не исключает „удар всеми видами вооружений по заданной цели“.
Вместе с тем Лукашенко считает, что „никаких столкновений“ на границе Беларуси и Украины не будет. Он добавил: „Мы ни в какие боевые действия ввязываться не собираемся, потому что знаем, к чему это приведет“.
Власти Беларуси в последние дни заявляют о том, что украинские военные активизировались на границе двух стран. В Государственной пограничной службе Украины заявили 1 июля, что усиливают границу, „чтобы не допустить любые действия, которые могут идти с территории Беларуси“. Украинские пограничники назвали заявления Минска „информационной операцией“ и отметили, что Беларусь с 21 июня проверяет боеготовность своих военных подразделений.
Россия в начале полномасштабного вторжения войск в Украину использовали в том числе подразделения, размещенные в Беларуси. Также с белорусской территории неоднократно наносили авиаудары по Украине.