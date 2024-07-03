Лукашенко заявил, что пограничники усилили границу Беларуси. На позиции вывели "Искандеры"

"Пограничники переведены на усиленную охрану границы, развернуты Силы спецопераций. В высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и ПВО — как наши, так и российские“, — сказал он, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню независимости Беларуси.

Лукашенко заявил, что на позиции также вывели ракетные системы „Искандер“ и системы залпового огня „Полонез“.

Лукашенко отметил, что „никаких красных линий не будет“, а в случае атаки на Беларусь он не исключает „удар всеми видами вооружений по заданной цели“.