Лукашенко заявил, что его преимущество — то, что он не держится за власть. И анонсировал "смену поколений" (но есть нюанс)

„Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что я надеюсь еще при новой власти, и вы тоже, пожить. Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить. Мои — не то, что это мой ребенок. Мои дети — вот эти (указывая на детей в церкви. — Прим. ред). Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть“, — сказал политик.
Напомним, в Беларуси после выборов 2020 года и самых массовых в истории страны протестов за решеткой оказались тысячи несогласных с властями, сотни тысяч покинули страну из-за репрессий.
„Мы пережили тяжелые времена. Слава богу, что прошли это. Поумнели. И мы, и вы. И наши люди, наш народ, — заявил Лукашенко. — В общем наш народ хороший. Трудолюбивый. Мы сейчас подвергаемся и душевным, и психологическим атакам жестоким. Но народ-то держится. Приезжают к нам гости и завидуют: „Ой, у вас люди хорошие, гостеприимные, добрые, отзывчивые“. Это почему? Потому что народ наш хороший. От корня. Они держатся“.
Лукашенко также заговорил о „смене поколений“, напомнив, что затрагивал эту тему в новогоднем послании. На эту тему он высказался и в храме: „Будущее время, и особенно будущая пятилетка, — это смена поколения. И я, и многие со мной — мы же не вечные. Надо подготовить молодое поколение. Как молодое — следующее поколение. Наших детей, которые возьмут в руки Беларусь и будут ее беречь, ценить. Ну хотя бы так, как мы с вами — нынешнее поколение — оберегали ее и сделали эту страну суверенной и независимой. Впервые в истории. Поэтому смена поколений — это всегда болезненный процесс. Но я вам обещаю, что мы сделаем так, что никакой болезненности вы не заметите“.
Лукашенко также рассказал о „серьезном экзамене“, похоже, имея в виду будущие выборы. „Нам надо определить нормальную власть, нормального президента, правительство, которое будет указывать тот путь, по которому будет развиваться наша страна. Мы от этого никуда не денемся. В этом суть смены поколений“, — сказал он.
„Я не о том, что я завтра сбегу куда-нибудь. Пока есть здоровье, я буду с вами. В любой должности буду работать для того, чтобы сохранить то, что мы создали своими руками“, — заверил Лукашенко.Читать полностью: https://news.zerkalo.io/economics/87777.html?c