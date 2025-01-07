Лукашенко заявил, что его преимущество — то, что он не держится за власть. И анонсировал "смену поколений" (но есть нюанс)

Лукашенко также заговорил о „смене поколений“, напомнив, что затрагивал эту тему в новогоднем послании. На эту тему он высказался и в храме: „Будущее время, и особенно будущая пятилетка, — это смена поколения. И я, и многие со мной — мы же не вечные. Надо подготовить молодое поколение. Как молодое — следующее поколение. Наших детей, которые возьмут в руки Беларусь и будут ее беречь, ценить. Ну хотя бы так, как мы с вами — нынешнее поколение — оберегали ее и сделали эту страну суверенной и независимой. Впервые в истории. Поэтому смена поколений — это всегда болезненный процесс. Но я вам обещаю, что мы сделаем так, что никакой болезненности вы не заметите“.