Лукашенко пригрозил Западу апокалипсисом

"Если ситуация сложится угрожающе - прежде всего, чего они хотят для внутренней ситуации в России, - Россия применит весь арсенал, которым она обладает. Это будет апокалипсис. Для этого все готово", - заявил Лукашенко.

По его мнению, в случае столкновения с Россией Североатлантический альянс нанесет первый удар по территории Беларуси, поскольку Минск разместил у себя ядерное оружие России. В этом случае, пригрозил Лукашенко, противник получит "мгновенный ответ от нас всеми видами оружия, в том числе от РФ… Мы сегодня полны решимости стопроцентно противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб". Он напомнил о недавнем заявлении президента России Владимира Путина, что нападение на Беларусь будет расцениваться Москвой как нападение на РФ.