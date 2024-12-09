Лукашенко помиловал еще 29 политических заключенных

Правитель Беларуси Александр Лукашенко помиловал 29 человек, осужденных в стране по статьям „экстремистской направленности“. Об этом сообщило белорусское государственное агентство БелТА в понедельник, 9 декабря.

В пресс-службе Лукашенко утверждают, что все помилованные „раскаялись в содеянном и обратились с ходатайством о помиловании“. „Это 11 женщин и 18 мужчин. Среди них 6 человек моложе 25 лет, 3 пенсионера, 2 инвалида, 15 имеют хронические заболевания“, - говорится в сообщении. Имена политзаключенных, как и при прошлых помилованиях, не называются.