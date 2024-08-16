Лукашенко подписал указ о помиловании 30 политзаключенных

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, осужденных за „преступления протестной направленности“, сообщают в пятницу, 16 августа, близкий к пресс-службе главы Беларуси Telegram-канал „Пул первого“ и агентство „БелТА“.

По их данным, среди помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Среди них также есть пенсионеры. Имена помилованных пока не названы.