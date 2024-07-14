Лукашенко: На границе с Украиной ликвидирована напряженность

Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил о „ликвидации напряженности“ на границе с Украиной и поручил отвести войска с южных рубежей страны в места постоянной дислокации. Об этом пишут белорусские и российские информагентства в субботу, 13 июля.
Соответствующее распоряжение Лукашенко дал на совещании в Лунинецком районе по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении, уточняет белорусское госагентство БелТА. „После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы“, - цитирует оно выступление правителя страны.
„Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет“, - добавил Александр Лукашенко.
Призыв Лукашенко „побыстрее договариваться“
В ходе того же мероприятия он указал, что планирует обсудить „дальнейшие шаги по Украине“ с президентом РФ Владимиром Путиным, и подчеркнул необходимость начать диалог, чтобы предотвратить эскалацию в войне. „Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться“, - призвал Лукашенко.
В конце июня Минобороны Беларуси заявило о росте напряженности на границе с Украиной. В частности, речь шла о том, что Киев, по утверждению белорусского оборонного ведомства, „стягивает к белорусским границам войска, вооружение, военную технику“ и развертывает там системы наблюдения радиоэлектронной разведки.
1 июля, комментируя эти заявления Минска, в Госпогранслужбе Украины указали, что укрепляют границу с Беларусью, „чтобы не допустить любые действия, которые могут идти с территории“ этой страны.
В октябре 2022 года Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь принимает участие в „специальной военной операции“ (российском вторжении. - Ред.) в Украине. „Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства“, - заявил он тогда на совещании по вопросам военной безопасности.
По данным СМИ, с территории Беларуси неоднократно наносили авиаудары по Украине.