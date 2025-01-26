Лукашенко: Мне "фиолетово", признает ли ЕС выборы в Беларуси

Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для него не имеет значения, признает ли Европейский Союз исход президентских выборов. „Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы - это дело вкуса. Поверьте, клянусь, мне это абсолютно фиолетово, признаете вы наши выборы или нет“, - заявил он на пресс-конференции в день голосования в воскресенье, 26 января.

„Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как и начались. Вот это главное. А там - ваше дело. Признаете - мы отреагируем, поблагодарим“, - цитирует слова Лукашенко белорусское государственное агентство БелТА.