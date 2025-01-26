2025.01.26 13:44

Лукашенко: Мне "фиолетово", признает ли ЕС выборы в Беларуси

 
Deutsche Welle
Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka
Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka
ФОТО: EPA-ELTABELARUS PRESIDENT PRESS-SERVICE/HANDOUT HANDOUT | Epa - Elta

„Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы - это дело вкуса“, - заявил Александр Лукашенко о возможной реакции Запада на итоги выборов.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для него не имеет значения, признает ли Европейский Союз исход президентских выборов. „Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы - это дело вкуса. Поверьте, клянусь, мне это абсолютно фиолетово, признаете вы наши выборы или нет“, - заявил он на пресс-конференции в день голосования в воскресенье, 26 января.

„Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как и начались. Вот это главное. А там - ваше дело. Признаете - мы отреагируем, поблагодарим“, - цитирует слова Лукашенко белорусское государственное агентство БелТА.

Комментируя резолюцию Европарламента, в которой содержался призыв не признавать его ожидаемую победу, Лукашенко назвал ее „пресмыканием перед старшими братьями в Вашингтоне“. „Если вы уже действительно так принципиально относитесь к выборам, так вы им что-нибудь скажите про американские выборы - страшно. А тут можно: знают же, что ничего не будет“, - добавил он.

Европарламент: Выборы в Беларуси - фикция

Европарламент 22 января принял резолюцию, призывающую международное сообщество отвергнуть президентские выборы „как фиктивные“ и продолжить политику непризнания легитимности Лукашенко на посту главы государства. В резолюции также говорится, что белорусский режим продолжает систематические репрессии против инакомыслящих, применяя к ним незаконные аресты, пытки, преследования, жестокое обращение.

Утром 26 января в Беларуси открылись участки для голосования на выборах президента страны. В них, помимо Лукашенко, идущего на седьмой срок, принимают участие четыре кандидата. Трое из них открыто поддерживают действующую власть, а четвертая, Анна Канопацкая, выступает за „бескровный, цивилизованный, демократический переход власти в стране“, однако о фальсификациях на выборах и репрессиях не упоминает. Имена членов избирательных комиссий теперь засекречены.

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