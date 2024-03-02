Лукашенко хочет стать президентом в седьмой раз

Александр Лукашенко примет участие в президентских выборах в 2025 году. Об этом он заявил журналистам во время голосования на выборах в парламент и местные советы на одном из избирательных участков в Минске.

«Пойду, пойду, пойду, передайте им, что пойду, — отметил Лукашенко. — И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они [оппозиция] будут будоражить наше общество, и вас в том числе, […] тем быстрее я пойду на эти выборы».

Лукашенко находится у власти уже 30 лет. Впервые он победил на выборах президента страны в 1994 году. 10 лет спустя Лукашенко вынес на референдум вопрос о поправках в Конституцию об участии в президентских выборах.

По итогам голосования Лукашенко получил возможность принимать участие в гонке за пост главы государства неограниченное число раз. Будущие выборы президента станут для него седьмыми.