Глава дипломатии ЕС Кая Каллас: У Лукашенко нет легитимности

26 января 2025 года пройдут седьмые в истории независимой Беларуси президентские выборы. По оценке наблюдателей , избирательная кампания проходит в атмосфере репрессий , угроз и запугиваний.

„Лукашенко цепляется за власть уже 30 лет. Завтра он вновь назначит себя (президентом Беларуси. - Ред.) на очередных фиктивных выборах“, - говорится в ее посте.

Выборы президента Беларуси , назначенные на 26 января, - „это вопиющее оскорбление демократии“, а у правителя страны Александра Лукашенко „нет никакой легитимности“. С таким заявлением выступила в соцсети X верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас накануне основного дня голосования - в субботу, 25 января.

Ряд беларусов в возрасте 18-20 лет, с которыми пообщалась DW в преддверии выборов, отметили, что, по их мнению, выборы никак не повлияют на их жизнь и никаких ожиданий от голосования у них нет.

Между тем глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко заявил 25 января, что кампания по выборам президента Республики Беларусь проходит в спокойной обстановке. „В соответствии с предусмотренными законом этапами и сроками проведения, все помещения для голосования оборудованы в соответствии с предъявляемыми требованиями, территориальные и участковые комиссии работают в штатном режиме и готовы к проведению основного дня голосования“, - цитирует его государственное информагентство БелТА.