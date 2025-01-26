Глава дипломатии ЕС Кая Каллас: У Лукашенко нет легитимности

Выборы президента Беларуси, назначенные на 26 января, - „это вопиющее оскорбление демократии“, а у правителя страны Александра Лукашенко „нет никакой легитимности“. С таким заявлением выступила в соцсети X верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас накануне основного дня голосования - в субботу, 25 января.
„Лукашенко цепляется за власть уже 30 лет. Завтра он вновь назначит себя (президентом Беларуси. - Ред.) на очередных фиктивных выборах“, - говорится в ее посте.
Атмосфера угроз и запугивания
26 января 2025 года пройдут седьмые в истории независимой Беларуси президентские выборы. По оценке наблюдателей, избирательная кампания проходит в атмосфере репрессий, угроз и запугиваний.
Ряд беларусов в возрасте 18-20 лет, с которыми пообщалась DW в преддверии выборов, отметили, что, по их мнению, выборы никак не повлияют на их жизнь и никаких ожиданий от голосования у них нет.
Между тем глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко заявил 25 января, что кампания по выборам президента Республики Беларусь проходит в спокойной обстановке. „В соответствии с предусмотренными законом этапами и сроками проведения, все помещения для голосования оборудованы в соответствии с предъявляемыми требованиями, территориальные и участковые комиссии работают в штатном режиме и готовы к проведению основного дня голосования“, - цитирует его государственное информагентство БелТА.
Досрочное голосование на выборах президента Беларуси проводили с 21 по 25 января. Центральная избирательная комиссия сообщила, что явка составила 41,81% избирателей.
Объявление окончательных официальных результатов выборов президента Беларуси ожидается к 5 февраля.